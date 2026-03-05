Google play store avviserà gli utenti sulle app che consumano troppa energia

Google Play Store introdurrà presto avvisi per gli utenti riguardo alle app che consumano molta energia. Questa novità mira a segnalare direttamente nell'app store quali programmi utilizzano più risorse, consentendo agli utenti di gestire meglio il consumo energetico sui propri dispositivi. La funzione sarà disponibile attraverso notifiche specifiche, offrendo un modo più trasparente per monitorare l’utilizzo delle app.

Questo testo sintetizza l’implementazione annunciata da Google per contenere il consumo energetico delle applicazioni. Verranno illustrate le modalità di funzionamento della nuova avvertenza energetica, i criteri di rilevamento e le implicazioni per utenti e sviluppatori. L’obiettivo è migliorare l’ efficienza della batteria senza comprimere l’esperienza d’uso. play store segnalerà le app che drenano batteria con nuove avvertenze. Il Play Store introdurrà una segnalazione testuale nelle schede delle app che assorbono batteria in modo significativo quando operano in background. L’iniziativa, annunciata in passato da Google, è ora operativa: le applicazioni che oltrepassano la soglia di consumo energetico verranno contrassegnate e potrebbero subire un trattamento diverso all’interno delle raccomandazioni del negozio. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Google play store inizia a segnalare app che consumano troppa batteriaQuesto approfondimento esamina le recenti iniziative di Google volte a ottimizzare l'efficienza energetica delle app su Android.

Google play store inizia a segnalare le app che drenano la batteriaIn seguito all'apertura di Google Play ai negozi di terze parti e all'annuncio di un piano pluriennale finalizzato a fornire strumenti e dati utili...

Quali app consumano troppa batteria? Ora te le segnala Google prima di scaricarleGoogle avviserà con un messaggio su Google Play Store le applicazioni considerate più energivore, che potrebbero compromettere l'autonomia della batteria.

Il Google Play Store avviserà gli utenti Wear OS sui quadranti che consumano troppa batteriaCome saprete, non tutti i quadranti sono uguali: alcuni mostrano solo l'ora e poche altre informazioni statiche scegliendo un approccio minimale, consumando una quantità minima di energia. Altri ...

