A partire da settembre, Google apporterà modifiche alle regole di Android, influenzando l’esperienza degli utenti. Fino ad ora, il sistema ha permesso l’installazione di app da fonti esterne al Play Store e ha garantito maggiore libertà agli sviluppatori, mantenendo un modello aperto e flessibile. Queste novità cambieranno il modo in cui gli utenti interagiscono con il sistema operativo e le app.

Per anni, Android ha rappresentato l’alternativa aperta e flessibile al mondo chiuso di Apple. La possibilità di installare app da fonti diverse dal Play Store, la libertà degli sviluppatori, l’assenza di controlli stringenti: tutto questo ha definito l’identità del sistema operativo di Google. Ma ora le regole stanno per cambiare radicalmente. A partire da settembre 2026, Google implementerà una serie di restrizioni che trasformeranno profondamente l’ecosistema Android. La novità principale è semplice quanto dirompente: tutte le app installate sui dispositivi certificati dovranno essere associate a uno sviluppatore registrato e verificato da Google. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Google cambia le regole su Android: ecco quali saranno le conseguenze per gli utenti dal prossimo settembre

Articoli correlati

Instagram reels arriva su google tv cosa cambia per gli utentil’espansione di instagram verso google tv rappresenta una tappa significativa per l’intrattenimento domestico.

Airdrop su android: google conferma la novità attesa dagli utentil’insieme di funzionalità che permette l’interoperabilità tra Quick Share e AirDrop sta per uscire dai limiti della linea Pixel, con Google che...

Contenuti utili per approfondire Google cambia

Temi più discussi: Svolta storica su Android: Google cambia le regole per app, store e pagamenti; Google cede e cambia le regole del Play Store: commissioni più basse e spazio ai negozi alternativi; Blog | Google pensa agli sviluppatori e rilascia Gemini 3.1 Flash-Lite - Info Data; Rivoluzione Play Store su Android, cosa cambia per gli utenti?.

Google cede e cambia le regole del Play Store: commissioni più basse e spazio ai negozi alternativiDopo la lunga disputa con Epic Games, Android introduce nuove opzioni di pagamento e un programma per negozi di app registrati. Le nuove commissioni partiranno da giugno in Europa ... dday.it

Svolta storica su Android: Google cambia le regole per app, store e pagamentiAndroid cambia modello su Google Play: più libertà di pagamento, nuovo programma per store alternativi, commissioni ridotte e accordo con Epic Games. smartworld.it

La Nissan X-Trail si rinnova: ecco cosa cambia La X-Trail restyling sarà nelle concessionarie da luglio del 2026 con un look leggermente rivisto, tecnologia Google integrata e l'inedito allestimento N-Trek. #nissanxtrail facebook

Google integra Gemini in Chrome: cosa cambia per gli utenti x.com