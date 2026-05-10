Nuovo Motorola moto g87 | resistente smartphone con fotocamera da 200 MP

Motorola ha annunciato il nuovo modello moto g87, uno smartphone che si distingue per la sua resistenza e la fotocamera principale da 200 MP. Il dispositivo appartiene alla gamma moto g e fa parte dell’offerta del marchio del gruppo Lenovo. Sono state rese note le specifiche tecniche, le caratteristiche principali e il prezzo di vendita.

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Motorola, brand del gruppo Lenovo, ha presentato il nuovo moto g87. Di seguito caratteristiche, novità e prezzo.Comparto fotograficoIl nuovo g87 vanta il miglior sistema fotografico presente sulla gamma moto g. Iniziamo dal sensore principale da ben 200 MP, con stabilizzazione ottica.🔗 Leggi su Today.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Recensione MOTOROLA SIGNATURE il NUOVO TOP GAMMA Notizie correlate OnePlus 16: fotocamera da 200 MP e display 200 Hz per il nuovo flagshipOnePlus torna a puntare in alto con il prossimo OnePlus 16, uno smartphone che sembra pronto a colmare il divario con i migliori top di gamma sul... Honor robot phone in arrivo quest’anno con fotocamera gimbal da 200 mpl’evento di barcellona ha mostrato una ? ampia di innovazioni che uniscono dispositivi pieghevoli e robotica. Argomenti più discussi: HI-TECH -MOTOROLA moto g87 e razr 70 tra potenza, design e nuova esperienza smartphone; 200 megapixel con OIS a 449 euro: il Motorola moto g87 fa cose che prima costavano il doppio; Motorola presenta i nuovi Razr 70, tra stile, intelligenza artificiale e lifestyle nel segno della maturità; Motorola Moto G47 ufficiale, lo smartphone economico con 108 MP, jack e microSD.