Nuovo Motorola moto g87 | resistente smartphone con fotocamera da 200 MP
Motorola ha annunciato il nuovo modello moto g87, uno smartphone che si distingue per la sua resistenza e la fotocamera principale da 200 MP. Il dispositivo appartiene alla gamma moto g e fa parte dell’offerta del marchio del gruppo Lenovo. Sono state rese note le specifiche tecniche, le caratteristiche principali e il prezzo di vendita.
Motorola, brand del gruppo Lenovo, ha presentato il nuovo moto g87. Di seguito caratteristiche, novità e prezzo.Comparto fotograficoIl nuovo g87 vanta il miglior sistema fotografico presente sulla gamma moto g. Iniziamo dal sensore principale da ben 200 MP, con stabilizzazione ottica.🔗 Leggi su Today.it
Recensione MOTOROLA SIGNATURE il NUOVO TOP GAMMA
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