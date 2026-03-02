Honor robot phone in arrivo quest’anno con fotocamera gimbal da 200 mp

Durante l’evento a Barcellona, sono stati presentati nuovi dispositivi, tra cui uno smartphone Honor robot con fotocamera gimbal da 200 MP, previsto per quest’anno. Sono state mostrate anche innovazioni che combinano tecnologia pieghevole e robotica, offrendo un’ampia gamma di funzionalità avanzate. La presentazione ha coinvolto diversi prodotti tecnologici, evidenziando un focus sull’integrazione di nuove soluzioni hardware.

l’evento di barcellona ha mostrato una? ampia di innovazioni che uniscono dispositivi pieghevoli e robotica. tra le novità più discusse, spicca il progetto robot phone di honor insieme a una presentazione approfondita della fotocamera stabilizzata e delle funzioni di intelligenza artificiale integrate. le dichiarazioni dell’azienda puntano a trasformare il dispositivo in un assistente visivo personale, utile in ambienti di lavoro, studio e quotidianità, grazie a movimenti della camera guidati da comandi gestuali e a una gestione dell’immagine sempre più dinamica. l’attenzione è rivolta alla capacità di catturare contenuti con una prospettiva evoluta, cercando di colmare il divario tra video da smartphone e produzioni di livello professionale. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

