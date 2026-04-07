Il nuovo modello di OnePlus, chiamato OnePlus 16, si avvicina con caratteristiche tecniche avanzate, tra cui una fotocamera da 200 MP e un display con frequenza di aggiornamento di 200 Hz. Queste specifiche suggeriscono un dispositivo orientato a offrire prestazioni elevate e qualità fotografica superiore rispetto ai modelli precedenti. L’azienda ha annunciato il lancio del prodotto senza indicare una data precisa, ma le anticipazioni parlano di un telefono che mira a competere con i principali top di gamma del mercato.

OnePlus torna a puntare in alto con il prossimo OnePlus 16, uno smartphone che sembra pronto a colmare il divario con i migliori top di gamma sul mercato, soprattutto per quanto riguarda la fotografia e le prestazioni generali. Le prime indiscrezioni rivelano dettagli sorprendenti sul comparto fotografico, il display e il processore. Secondo le ultime fughe di notizie, OnePlus 16 monterà una fotocamera periscopica da 200 MP, integrando il sensore Samsung HP5 già visto sul Realme GT 8 Pro. A completare la configurazione posteriore ci saranno due sensori aggiuntivi da 50 MP, uno per la lente principale e uno per l’ultra-wide. Questa scelta conferma la volontà del brand di offrire uno zoom digitale avanzato e scatti nitidi, senza ricorrere a sensori “di riempimento” di pochi megapixel. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - OnePlus 16: fotocamera da 200 MP e display 200 Hz per il nuovo flagship

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OnePlus 16 Early Leaks Shock Everyone, Most Aggressive Flagships Ever

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