Elezioni Boschetti svela i suoi piani per Cervia | Più turismo di qualità sicurezza e nuovo parcheggio in zona ospedale
Ieri sera, presso un Magazzino del Sale Torre, si è svolta la presentazione ufficiale del programma politico del candidato sindaco del centrosinistra per le prossime elezioni comunali. L’evento ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso, con il candidato che ha illustrato i principali obiettivi, tra cui lo sviluppo del turismo di qualità, l’aumento della sicurezza e la realizzazione di un nuovo parcheggio in zona ospedale.
Un Magazzino del Sale Torre gremito quello che ieri sera ha ospitato Mirko Boschetti, candidato sindaco del centrosinistra alle prossime amministrative, per la presentazione ufficiale del suo programma politico. L'ex assessore ai Lavori pubblici della Giunta Missiroli (sciolta dopo la decadenza. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Elezioni a Cervia, Puntiroli presenta il simbolo della sua lista: "Più sicurezza, turismo e famiglia"“Cervia guarda al futuro con l’obiettivo di crescere con serietà, visione e attenzione per la propria identità”.
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