Elezioni Boschetti svela i suoi piani per Cervia | Più turismo di qualità sicurezza e nuovo parcheggio in zona ospedale

Ieri sera, presso un Magazzino del Sale Torre, si è svolta la presentazione ufficiale del programma politico del candidato sindaco del centrosinistra per le prossime elezioni comunali. L’evento ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso, con il candidato che ha illustrato i principali obiettivi, tra cui lo sviluppo del turismo di qualità, l’aumento della sicurezza e la realizzazione di un nuovo parcheggio in zona ospedale.