Scuole al centro sopralluogo al ' Carli' | A breve inaugurazione del campetto

Questa mattina è stato effettuato un sopralluogo presso l’I.T.S. “Guido Carli” di Casal di Principe, con la presenza del consigliere provinciale e dell’assessore comunale alla pubblica istruzione ed edilizia scolastica. Durante l’ispezione sono stati controllati gli spazi e le strutture dell’istituto, con particolare attenzione ai lavori in corso. Nei prossimi giorni è prevista l’inaugurazione di un nuovo campetto sportivo all’interno dell’edificio scolastico.