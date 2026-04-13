Scuole al centro sopralluogo al ' Carli' | A breve inaugurazione del campetto
Questa mattina è stato effettuato un sopralluogo presso l’I.T.S. “Guido Carli” di Casal di Principe, con la presenza del consigliere provinciale e dell’assessore comunale alla pubblica istruzione ed edilizia scolastica. Durante l’ispezione sono stati controllati gli spazi e le strutture dell’istituto, con particolare attenzione ai lavori in corso. Nei prossimi giorni è prevista l’inaugurazione di un nuovo campetto sportivo all’interno dell’edificio scolastico.
Questa mattina sopralluogo istituzionale presso l’I.T.S. “Guido Carli” di Casal di Principe, dove il consigliere provinciale Adolfo Ferraro, supportando anche il lavoro dell’assessore comunale alla pubblica istruzione ed edilizia scolastica Giovanni Cantiello, ha verificato lo stato degli.🔗 Leggi su Casertanews.it
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