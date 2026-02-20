L’approvazione in Consiglio dei ministri dei piani di autonomia differenziata di Lombardia, Piemonte, Liguria e Veneto ha suscitato l’allarme dei sindacati medici. Questi ultimi criticano le nuove norme, ritenendo che possano ridurre l’accesso alle cure e aumentare le disuguaglianze tra le regioni. In particolare, temono che la gestione autonoma delle risorse sanitarie possa favorire le aree più ricche, lasciando indietro quelle più deboli. La preoccupazione principale riguarda la possibilità di un peggioramento delle condizioni di assistenza per i pazienti più vulnerabili.

Con l'approvazione in Consiglio dei ministri dei percorsi di autonomia differenziata allargata alla sanità di Lombardia, Piemonte, Liguria e Veneto, "è stata scritta un'altra pagina buia nel libro nero della sanità italiana. Una scelta pericolosa per il futuro del Ssn". Se le parole di del segretario Anaao Assomed Pierino Di Silverio sono dure, quelle del numero uno di F ederazione Cimo-Fesmed Guido Quici non sono da meno: così "celebriamo il funerale definitivo del Ssn". L'allarme del leader Anaao e il futuro della sanità pubblica. La sanità pubblica italiana "si fonda su un principio costituzionale imprescindibile: garantire a tutti i cittadini, indipendentemente dal luogo di residenza, il diritto universale e uniforme alla tutela della salute.

© Lapresse.it - Autonomia differenziata di Lombardia, Piemonte, Liguria e Veneto: l’alert dei sindacati medici

