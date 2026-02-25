Incendio al parco giochi | a fuoco il treno di legno simbolo del parchetto e amatissimo dai bambini

Le fiamme sono divampate martedì sera. Fossati (Municipio 7): "Lo ripristineremo". Il parco è spesso oggetto di atti vandalici Incendio, nella serata di martedì 24 febbraio, al parco giochi di via Valsesia, di fronte al civico 34, in zona Baggio. Le fiamme sono divampate intorno alle otto e mezza. Sul posto è accorsa una squadra dei vigili del fuoco di via Sardegna. I pompieri hanno spento l'incendio in poco più di mezz'ora. È andato a fuoco un grande treno di legno, simbolo del parchetto tanto che questo viene abitualmente chiamato “Parchetto del Trenino”: si tratta di un gioco particolarmente caro ai bambini che frequentano l'area. Alcuni residenti ricordano anche come il parco di via Valsesia sia “in balia” di gruppi di giovani che, soprattutto di sera, spesso vandalizzano le panchine e i giochi, lasciando per terra bottiglie rotte. Alcune panchine erano state ripristinate appena pochi giorni fa. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

