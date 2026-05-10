Nuove assunzioni Invitalia | cercasi ingegneri e specialisti ICT

Invitalia ha avviato un processo di assunzione rivolto a figure specializzate nel settore tecnico, in particolare ingegneri e professionisti ICT, per supportare le attività legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Le persone interessate possono presentare la propria candidatura attraverso le modalità di autocandidatura previste dall’ente. Le posizioni aperte riguardano specifiche competenze tecniche richieste per i progetti in corso e da sviluppare nell’ambito del piano di investimento.

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