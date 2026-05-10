Nuove assunzioni Invitalia | cercasi ingegneri e specialisti ICT
Invitalia ha avviato un processo di assunzione rivolto a figure specializzate nel settore tecnico, in particolare ingegneri e professionisti ICT, per supportare le attività legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Le persone interessate possono presentare la propria candidatura attraverso le modalità di autocandidatura previste dall’ente. Le posizioni aperte riguardano specifiche competenze tecniche richieste per i progetti in corso e da sviluppare nell’ambito del piano di investimento.
? Punti chiave Quali figure tecniche specifiche sta cercando Invitalia per il PNRR?. Come funzionano le modalità di autocandidatura per i nuovi profili?. Quanto può guadagnare mensilmente un analista junior in questa selezione?. Dove si trovano le sedi aperte per i nuovi assunti?.? In Breve Retribuzione per Business Analyst tra 30.000 e 35.000 euro lordi annui.. Presidenza affidata a Sergio Schisani con nomina avvenuta a luglio 2025.. Posizione specifica per Gestore Incentivi aperta presso la sede di Novara.. Contratti regolati dai CCNL Commercio e Metalmeccanico per diverse mansioni..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Leggi anche: Il Gruppo Gabrielli assume a Perugia: cercasi specialisti per i reparti macelleria, pescheria, salumi e ortofrutta
8 marzo: Invitalia lancia colloqui per 36 nuove imprenditriciIl 6 marzo 2026 segna un punto di svolta per l'imprenditoria femminile italiana, con oltre 5.