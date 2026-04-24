Il Gruppo Gabrielli assume a Perugia | cercasi specialisti per i reparti macelleria pescheria salumi e ortofrutta

Il supermercato Oasi di via Palermo a Perugia, gestito dal Gruppo Gabrielli, ha avviato una ricerca di personale per i reparti di macelleria, pescheria, salumi e ortofrutta. L'iniziativa mira a rafforzare il team di lavoro del punto vendita, che si trova nel centro della città. La selezione riguarda candidati con esperienza specifica nei settori di riferimento e disponibili a lavorare su turni.

Nuove opportunità di lavoro nel cuore della città. Il Gruppo Gabrielli, attraverso il supermercato Oasi di via Palermo, ha avviato una ricerca di personale per potenziare i reparti freschi del punto vendita. Le figure cercate sono quattro: specialisti per macelleria, pescheria, banco salumi e.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Trenord assume: 6 mesi di formazione per nuovi capitreni e specialistiTrenord apre oggi le selezioni per il ruolo di capitreno, con scadenze fissate per il 20 aprile. Sicurezza ospedaliera: Perugia assume nuova responsabile RSPPIl 1 aprile ha preso servizio Sonia Fagotti come nuova responsabile della prevenzione e protezione aziendale presso l’ospedale di Perugia. Panoramica sull’argomento Si parla di: Logiman, Gabrielli: La forza è il gruppo. Se giochiamo così possiamo arrivare lontano. Il Gruppo Gabrielli assume a Perugia: cercasi specialisti per i reparti macelleria, pescheria, salumi e ortofruttaIl supermercato Oasi di via Palermo potenzia il personale. Quattro le figure ricercate, necessaria esperienza di almeno un anno nel settore ... perugiatoday.it Monterocco, il Gruppo Gabrielli fa il bis: ecco supermercato Tigre e nuove abitazioniASCOLI - Non solo la realizzazione del nuovo supermercato a marchio Tigre del Gruppo Gabrielli, al servizio del quartiere di Borgo Solestà, ma anche un piccolo insediamento di edilizia residenziale ... corriereadriatico.it