8 marzo | Invitalia lancia colloqui per 36 nuove imprenditrici

Il 6 marzo 2026, Invitalia ha avviato una serie di colloqui per sostenere 36 nuove imprenditrici italiane. Negli ultimi tre anni, l’ente ha finanziato più di 5.500 imprese gestite da donne, evidenziando un impegno costante nel promuovere l’imprenditorialità femminile nel paese. La novità riguarda la selezione di nuove imprenditrici, che si inserisce in un quadro di crescente attenzione verso questa categoria.

Il 6 marzo 2026 segna un punto di svolta per l'imprenditoria femminile italiana, con oltre 5.500 imprese già finanziate da Invitalia negli ultimi tre anni. In vista dell'8 marzo, sono previsti nuovi colloqui individuali dedicati ad altre 36 aspiranti imprenditrici, in continuità con le sessioni avviate a novembre 2025. L'iniziativa si inserisce nel quadro più ampio del Programma imprenditoria femminile, finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy attraverso risorse del Pnrr. I dati confermano che il supporto copre settori strategici come turismo, servizi alla persona e manifatturiero, con una forte concentrazione geografica nell'Emilia-Romagna e nella Lombardia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

8 marzo, Fabbri (Confartigianato): "La vera festa della donna? Un territorio più favorevole alle imprenditrici""L’Italia è all’ultimo posto nell’Unione Europea sia per quota di popolazione occupata sia per la quota di popolazione femminile occupata.

Formazione digitale e green: 50 milioni alle PMI del Sud. Dal 12 marzo domande su Invitalia per il bando MIMIT Sanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” UNICEF/Siria: i bambini...