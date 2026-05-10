Nuova vita per le piastre sportive a Verona | due sono state inaugurate ne mancano tre
Il Comune di Verona ha aperto al pubblico due nuove piastre sportive dedicate al basket, situate in via Leoncavallo e nel Circolo Primo Maggio di Montorio. L'inaugurazione si è svolta giovedì e ha coinvolto i lavori di riqualificazione degli spazi, decorati con opere di street art ispirate ai valori olimpici e paralimpici. Restano ancora da realizzare tre strutture simili nella città.
Sono state inaugurate giovedì dal Comune di Verona le piastre da basket di via Leoncavallo e del Circolo Primo Maggio di Montorio, due nuovi spazi urbani rigenerati dalla street art ispirata ai valori olimpici e paralimpici.«Voglio solo sottolineare che questo – ha detto il sindaco, Damiano.🔗 Leggi su Veronasera.it
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