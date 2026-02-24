Esplode e crolla un palazzo a Verona | salve due persone ce ne sono altre sotto le macerie

24 feb 2026

Un’esplosione ha scatenato il crollo di un edificio di tre piani a Verona, provocando il coinvolgimento di due persone che sono state tratte in salvo. La causa del forte scoppio resta ancora da chiarire, mentre i soccorritori lavorano per trovare eventuali sopravvissuti tra le macerie. Sul posto, vigili del fuoco e forze dell’ordine coordinano le operazioni di ricerca e messa in sicurezza dell’area. La zona rimane sotto stretta sorveglianza.

