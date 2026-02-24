Esplode e crolla un palazzo a Verona | salve due persone ce ne sono altre sotto le macerie

Un’esplosione ha scatenato il crollo di un edificio di tre piani a Verona, provocando il coinvolgimento di due persone che sono state tratte in salvo. La causa del forte scoppio resta ancora da chiarire, mentre i soccorritori lavorano per trovare eventuali sopravvissuti tra le macerie. Sul posto, vigili del fuoco e forze dell’ordine coordinano le operazioni di ricerca e messa in sicurezza dell’area. La zona rimane sotto stretta sorveglianza.

Un palazzo di tre piani è crollato dopo una esplosione a Verona: si cercano persone sotto le macerie. 🔗 Leggi su Fanpage.it Esplode e crolla una struttura nel Barese, si cercano persone sotto le macerieQuesta mattina un’esplosione ha fatto crollare una struttura in via Oberdan, ad Adelfia. Esplode una bombola di gas, crolla un edificio: si cercano persone sotto le macerieUn edificio si è sgretolato questa mattina intorno alle 13. Argomenti correlati VIDEO | Crolla muro a Castelletto, le immagini dei soccorsi: dalle unità cinofile ai mezzi speciali; Amici 25, tutti esultano tranne lei: il crollo di Valentina dopo la classifica; Crolla una parte della cinta muraria medievale, ordinanza di chiusura della strada; Crolla un muro, salvato carabiniere sotto le macerie. Esplode e crolla una struttura nel Barese, 2 morti(AGI) – Bari, 31 gen. - Tragedia ad Adelfia, nel Barese, dove il crollo del solaio di una piccola palazzina ha causato la morte di due anziani coniugi. L’incidente è avvenuto intorno alle 13.30 in via ... agi.it Cambia cuore Resta vivo Il mondo esplode intorno a te Ma il giorno crolla dentro di te Ti maledici perché sei diverso Ma non puoi scegliere cosa sei Afterhours - facebook.com facebook ULTIM’ORA Bari, crolla palazzina dopo esplosione: 2 persone sotto le macerie Poco dopo le 13 ad Adelfia (Bari) una palazzina è crollata in seguito a un’esplosione, dovuta probabilmente alla fuoriuscita di gas da una bombola. Sotto le macerie vi sarebbero x.com