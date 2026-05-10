Nuova Toyota Land Cruiser Mini 2027 | piccolo 4×4 in arrivo?

Si parla di un possibile nuovo modello di fuoristrada compatto che potrebbe entrare in produzione entro il 2027. La vettura avrebbe una lunghezza inferiore ai 4,3 metri e si ipotizza che venga denominata Land Cruiser Mini. La casa automobilistica sta attualmente analizzando questa proposta, senza conferme ufficiali al momento. Il progetto si inserisce tra le ipotesi di ampliamento della gamma di veicoli off-road di piccole dimensioni.

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Toyota starebbe valutando un fuoristrada compatto sotto i 4,3 metri di lunghezza, con il nome di lavoro Land Cruiser Mini. Sarebbe il pezzo mancante della famiglia Land Cruiser, posizionato sotto la FJ presentata in Giappone nel 2024 e sotto la 250 già a listino. Niente di confermato dalla casa giapponese, ma i brevetti depositati e le indiscrezioni dei media nipponici tengono accesa l’attesa. Cosa potrebbe essere. L’idea ricalca lo spirito del FJ Cruiser storico (2006-2022): un 4×4 vero, semplice e iconico, in chiave moderna. Le indiscrezioni parlano di: Lunghezza sotto i 4,3 m — più corto della Yaris Cross (4,18 m). Linee squadrate ispirate al Land Cruiser 70 e al FJ Cruiser.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Nuova Toyota Land Cruiser Mini 2027: piccolo 4×4 in arrivo? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il nuovo Toyota Mini Land Cruiser 2026 è una BESTIA 4×4 – Nessuno se lo aspettava così! Notizie correlate Nuova Toyota Land Cruiser Mini 2027: il piccolo 4×4?Dopo il successo del Land Cruiser FJ, Toyota starebbe pensando a un modello ancora più piccolo: un mini fuoristrada sotto i 4,3 metri. Forza Horizon 6, un video mostra la Toyota Land Cruiser ed evocativi scenari giapponesiNegli ultimi giorni Forza Horizon 6 è tornato a far parlare di sé grazie a un nuovo video che mette in evidenza uno dei veicoli più iconici presenti...