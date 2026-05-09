Toyota sta considerando di sviluppare una versione più compatta del suo iconico fuoristrada, il Land Cruiser. Secondo alcune indiscrezioni, si tratterebbe di un modello con una lunghezza inferiore ai 4,3 metri, pensato per affrontare il segmento dei piccoli 4x4. Questa proposta si inserisce nel tentativo del marchio di ampliare la propria offerta nel settore dei veicoli off-road, mantenendo le caratteristiche distintive del marchio.

Dopo il successo del Land Cruiser FJ, Toyota starebbe pensando a un modello ancora più piccolo: un mini fuoristrada sotto i 4,3 metri. Un Land Cruiser compatto per chi vuole il mito senza le dimensioni da gigante. Design: compatto e squadrato. Lunghezza sotto i 4,3 metri. Linee squadrate ispirate al Land Cruiser 70 originale. Altezza da terra maggiorata per il fuoristrada vero. Rivale diretto di Suzuki Jimny e Jeep Wrangler. Motori: ibrido e possibile diesel. 2.0 Hybrid da circa 200 CV. Possibile 1.6 turbo benzina da 170 CV. Trazione integrale permanente. Telaio a longheroni (non scocca portante). Prezzo stimato. Il Land Cruiser FJ parte da 55.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Toyota Land Cruiser Mini 2027: il piccolo 4×4?

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Toyota Mini Land Cruiser FJ 2026 Il SUV Piccolo che Umilia i Giganti!

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