Un nuovo video di Forza Horizon 6 mostra la Toyota Land Cruiser, uno dei veicoli presenti nel gioco, mentre attraversa scenari giapponesi. Il filmato evidenzia le caratteristiche del veicolo e le ambientazioni che riproducono paesaggi nipponici. La clip ha attirato l'attenzione degli appassionati, che hanno condiviso le proprie impressioni sui social media. La presentazione del veicolo si inserisce nelle attività di promozione del titolo.

Negli ultimi giorni Forza Horizon 6 è tornato a far parlare di sé grazie a un nuovo video che mette in evidenza uno dei veicoli più iconici presenti nel gioco: la Toyota Land Cruiser. Il filmato non si limita a mostrare il modello dell’auto, ma offre anche uno sguardo approfondito sugli spettacolari scenari giapponesi ricreati dal team di sviluppo. Il risultato è una dimostrazione molto chiara di ciò che i giocatori potranno aspettarsi dal nuovo capitolo della popolare serie di corse open world. La presenza della Land Cruiser non è casuale. Vista l’ambientazione giapponese del gioco, è molto probabile che il marchio Toyota abbia un ruolo importante nel parco auto del titolo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Forza Horizon 6, un video mostra la Toyota Land Cruiser ed evocativi scenari giapponesi

