Nuova scuola Jolly | Il parcheggio è senza un’area verde servono alberi

Una nuova scuola di nome Jolly è stata recentemente aperta, ma tra le criticità segnalate si evidenzia l’assenza di un’area verde nel parcheggio adiacente. Gli abitanti hanno sottolineato la mancanza di alberi, evidenziando come il verde urbano sia importante non solo per l’estetica, ma anche per mitigare gli effetti del cambiamento climatico. La questione è stata portata all’attenzione delle autorità locali, che sono state invitate a intervenire.

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