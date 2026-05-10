Nuova scuola Jolly | Il parcheggio è senza un’area verde servono alberi
Una nuova scuola di nome Jolly è stata recentemente aperta, ma tra le criticità segnalate si evidenzia l’assenza di un’area verde nel parcheggio adiacente. Gli abitanti hanno sottolineato la mancanza di alberi, evidenziando come il verde urbano sia importante non solo per l’estetica, ma anche per mitigare gli effetti del cambiamento climatico. La questione è stata portata all’attenzione delle autorità locali, che sono state invitate a intervenire.
“Il verde urbano non abbellisce solo le città, ma svolge un ruolo fondamentale per contrastare gli effetti negativi del cambiamento climatico. La Regione, dunque, valuti l’opportunità di mettere a dimora degli alberi presso la nuova scuola “Jolly” a Pordenone, dov’è stato ricavato un parcheggio.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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