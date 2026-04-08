La giunta comunale ha dato il via libera a una convenzione per i lavori di urbanizzazione legati alla conclusione di un edificio destinato a spazi direzionali e artigianali in via Emilia Levante. Come parte del progetto, sarà realizzata un’area verde e un parcheggio. La riqualificazione riguarda una zona che vede ora un intervento di miglioramento e sviluppo infrastrutturale.

La giunta comunale ha approvato lo schema di convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse al completamento di un edificio direzionale e artigianale situato in via Emilia Levante. La procedura ha preso avvio nel giugno 2025 con la presentazione dell’istanza di autorizzazione unica da parte della ditta proprietaria degli immobili. Il progetto prevede, oltre al completamento dell’edificio esistente, la realizzazione di un’area destinata a parcheggio pubblico a servizio del fabbricato, che sarà successivamente acquisita dal Comune di Cesena, e di un’area verde alberata. "In linea con le disposizioni del Piano... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Riqualificazione in via Emilia Levante. Sorgeranno un’area verde e un parcheggio

Urbanizzazione sostenibile, nuovo parcheggio e area verde: ok al progetto in via Emilia LevanteElemento centrale dell’approvazione è lo schema di convenzione urbanistica, predisposto dal Settore Governo del Territorio e già sottoscritto per...

Nuova area a verde e parcheggio a Patrignone: lavori al via dopo PasquaSan Giuliano Terme (PI), 23 marzo 2026 – Una nuova area a verde attrezzata con giochi per i più piccoli e attrezzi per il fitness all'aperto...

Argomenti più discussi: Riqualificazione in via Emilia Levante. Sorgeranno un’area verde e un parcheggio; Riqualificazione in via Emilia Levante, approvata la convenzione per le opere di urbanizzazione (; Emissione del conguaglio Tari 2025, l’avviso in consegna a tutte le utenze; Mani che raccontano tra i ferri e l’uncinetto: alla Luppi continuano anche ad aprile gli appuntamenti con la creatività.

Riqualificazione in via Emilia Levante. Sorgeranno un’area verde e un parcheggioEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it

Conad Bologna Via Emilia Levante. . Bastano pochi secondi per capire che conviene davvero! Vieni da Conad il 3 e 4 aprile e con una spesa di almeno 35€ ricevi un buono da 7€ che potrai usare il 7 aprile! Semplice, veloce, conveniente: proprio com - facebook.com facebook