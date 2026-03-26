‘Omicidio a Stellata’ presentazione del libro e dell' esposizione artistica di Susanna Grandi

A Stellata, un territorio noto per il turismo di breve durata, si è svolta la presentazione di un libro e di un'esposizione artistica realizzati da Susanna Grandi. La narrazione immaginaria di un delitto, ambientata in questa località, è stata illustrata attraverso le opere e i testi dell’autrice, creando un collegamento tra l’ambiente reale e la storia inventata. L’evento ha attirato un pubblico interessato alla combinazione tra arte e racconto narrativo.

Stellata era stata sin qui territorio di frontiera, meta di un turismo di giornata, ma in pochi sospettavano che si trattasse anche del teatro di un delitto (ovviamente, immaginario) sapientemente illustrato dalla penna di Susanna Grandi. La quale, proprio nel piccolo borgo antico, ha voluto rappresentare una storia dalle tinte giallo-noir. ‘Omicidio a Stellata’ è il titolo del volume che verrà presentato da Susanna Grandi in biblioteca ‘L. Meletti’ a Bondeno, sabato 28 (ore 10.45), attraverso un dialogo con l’assessore alla cultura, Francesca Aria Poltronieri. Nella stessa occasione, verrà inaugurata anche un’esposizione artistica curata dalla stessa autrice Susanna Grandi, la quale ha abbracciato professionalmente la fotografia per molti anni, prima di dedicarsi alla scrittura, con la recente pubblicazione del suo terzo romanzo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - ‘Omicidio a Stellata’, presentazione del libro e dell'esposizione artistica di Susanna Grandi Articoli correlati Vinyl Market da Wao Isola - con oltre 25.000 dischi in esposizione e presentazione del libro “Questa non è una discoteca. La storia del cbgb”La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend WAO Isola... Leggi anche: 'L'invenzione del cuoco', presentazione del libro di Alberto Grandi: un viaggio nella storia della cucina