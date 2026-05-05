Andrea De Luca porta in mostra le Divergenze | apre la nuova esposizione della Coco' s Home Gallery

Sabato 9 maggio, presso la Coco's Home Gallery di via Tiberti a Cesena, si inaugura una nuova mostra intitolata “Divergenze”. L’esposizione presenta una serie di opere realizzate dall’artista Andrea De Luca, che mette in evidenza le sue creazioni attraverso una selezione di lavori in mostra. L’evento rappresenta l’apertura ufficiale di questa esposizione, che resterà visitabile per un certo periodo.

Sabato 9 maggio, alla Coco's Home Gallery di via Tiberti a Cesena, viene inaugurata l'esposizione “Divergenze”. La mostra di Andrea De Luca si inserisce nel contesto peculiare della galleria, progetto ideato dall’imprenditore cesenate Andrea Magnani, che propone lo spazio privato quale luogo di.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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