Cava Santa Barbara lavori iniziati L’opera attesa da trent’anni | Diventerà un’oasi naturalistica

La cava Santa Barbara ad Albignano ha avviato i lavori di riqualificazione dopo trent’anni di attesa. La decisione di intervenire arriva dopo molte proteste di residenti e ambientalisti, che chiedevano un intervento concreto per recuperare l’area. Le operazioni di bonifica e recupero ambientale sono state ufficialmente avviate, portando speranze di trasformare il sito in un’area naturale aperta alla comunità. I lavori proseguiranno nelle prossime settimane.

L’opera è attesa da trent’anni e l’altro giorno, finalmente, l’avviso: "Lavori iniziati", è partita la riqualificazione della cava Santa Barbara ad Albignano. L’enorme area dismessa e con lago, nella frazione "crocifissa" a suo tempo dai cantieri incrociati di ferrovia e autostrada, "sarà un’oasi, protetta dal turismo selvaggio e a destinazione prevalentemente naturalistica". Un intervento cospicuo, frutto della collaborazione fra Comune, Rfi e Parco Adda nord, oggi concessionario di progetto. È un intervento che parte da molto lontano: il recupero dell’area, al palo per decenni, era nella lista delle opere di compensazione a margine dell’accordo di programma sul Quadruplicamento della ferrovia Milano-Treviglio, anno 1997.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

