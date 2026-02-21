Cava Santa Barbara lavori iniziati L’opera attesa da trent’anni | Diventerà un’oasi naturalistica
La cava Santa Barbara ad Albignano ha avviato i lavori di riqualificazione dopo trent’anni di attesa. La decisione di intervenire arriva dopo molte proteste di residenti e ambientalisti, che chiedevano un intervento concreto per recuperare l’area. Le operazioni di bonifica e recupero ambientale sono state ufficialmente avviate, portando speranze di trasformare il sito in un’area naturale aperta alla comunità. I lavori proseguiranno nelle prossime settimane.
L’opera è attesa da trent’anni e l’altro giorno, finalmente, l’avviso: "Lavori iniziati", è partita la riqualificazione della cava Santa Barbara ad Albignano. L’enorme area dismessa e con lago, nella frazione "crocifissa" a suo tempo dai cantieri incrociati di ferrovia e autostrada, "sarà un’oasi, protetta dal turismo selvaggio e a destinazione prevalentemente naturalistica". Un intervento cospicuo, frutto della collaborazione fra Comune, Rfi e Parco Adda nord, oggi concessionario di progetto. È un intervento che parte da molto lontano: il recupero dell’area, al palo per decenni, era nella lista delle opere di compensazione a margine dell’accordo di programma sul Quadruplicamento della ferrovia Milano-Treviglio, anno 1997.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Cava Santa Barbara, lavori in vista. La svolta dopo 28 anni di ritardiDopo 28 anni di attese e ritardi, i lavori di ripristino della Cava Santa Barbara di Albignano sono stati finalmente affidati.
Leggi anche: Inaugurato il quartiere Grosoli: un'opera attesa oltre trent'anniVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Cava Santa Barbara, lavori iniziati. L’opera attesa da trent’anni: Diventerà un’oasi naturalistica.
Cava Santa Barbara, lavori in vista. la svolta dopo 28 anni di ritardiTruccazzano (Milano), 15 dicembre 2025 – Cava Santa Barbara di Albignano, affidati, con 28 anni di ritardo, i lavori di ripristino: il 2026, finalmente, sarà l’anno della rinascita. L’affidamento ... ilgiorno.it
Restyling di Cava Santa Barbara. Dopo 27 anni di attesa, il viaChiusa la conferenza di servizi per la riqualificazione della Cava Santa Barbara ad Albignano: progetto avviato con finanziamento di oltre 1 milione di euro per interventi ambientali ed ecologici, ... ilgiorno.it
Cava de' Tirreni: Santa Lucia e Sant'Anna questa mattina - cliccare su “schermo intero” per una corretta visualizzazione. #cavadetirreni #SantAnna #santalucia #dronephotography Comune di Cava de' Tirreni Cava de' Tirreni Live Cava storie Centro Studi per l - facebook.com facebook