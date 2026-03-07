Asilo nido a Santa Maria Nuova la maggioranza replica a Lolli | Opera strategica attesa da anni

La maggioranza di Bertinoro interviene sulla realizzazione del nuovo asilo nido a Santa Maria Nuova, definendola un’opera strategica attesa da anni. Lolli aveva sollevato alcune critiche, ma la risposta ufficiale sottolinea come il progetto rappresenti un impegno a lungo programmato dall’amministrazione comunale. La discussione politica prosegue nel contesto locale, con diverse posizioni espresse pubblicamente.

Dopo le dichiarazioni del consigliere Lolli, sindaco e amministrazione difendono l'opera: "Risposta concreta alle esigenze delle famiglie" La realizzazione del nuovo asilo nido comunale a Santa Maria Nuova accende il confronto politico a Bertinoro. Dopo le critiche del consigliere di minoranza Stefano Lolli, l'amministrazione comunale replica difendendo il progetto finanziato con fondi Pnrr. Sindaco, vicesindaca e capogruppo di maggioranza rivendicano la scelta. "Leggiamo sulla stampa le dichiarazioni del consigliere di minoranza Stefano Lolli, non certo con stupore, giacchè ormai siamo avvezzi a queste boutade, ma ci sentiamo di rispondere per ristabilire la realtà delle cose".

Lolli incalza la giunta: Perché costruire un altro asilo?Nel corso del consiglio comunale di giovedì a Bertinoro è stato discusso anche il nuovo asilo nido in costruzione ... ilrestodelcarlino.it

