novena alla madonna di fatima per chiedere una grazia settimo giorno

Oggi si conclude il settimo giorno della Novena alla Madonna di Fatima, un momento di preghiera che si avvicina al 13 maggio, data che segna l'anniversario delle apparizioni. In questa fase, i fedeli continuano a rivolgere le proprie richieste alla Madonna, mantenendo vivo l'impegno di preghiera quotidiana. La devozione si intensifica in vista del giorno speciale, con l'obiettivo di ottenere una grazia attraverso la fede e la costanza.

Verso il 13 maggio: nel settimo giorno della Novena alla Madonna di Fatima, perseveriamo nella preghiera. Maria ci invita alla conversione del cuore per accogliere con fiducia la grazia che chiediamo. Entriamo nel settimo giorno della Novena alla Madonna di Fatima con uno spirito di profonda gratitudine e abbandono. Mentre ci avviciniamo alla conclusione di questo settenario, la Vergine ci chiama a riflettere sull’importanza di un cuore puro e pronto all’ascolto. Chiedere una grazia a Maria non è solo presentare una necessità, ma è soprattutto un atto di confidenza filiale: significa credere che Lei, che ha vegliato sui pastorelli a Cova da Iria, veglia con la stessa tenerezza su ogni nostra preoccupazione.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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