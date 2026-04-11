Nella notte a Induno Olona, nel Varesotto, si è verificata una violenta lite in strada che ha portato a una sparatoria. Un uomo di 30 anni è stato ucciso, mentre altre due persone sono rimaste ferite gravemente. La Polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione e avviare le indagini. La dinamica e le cause dell’accaduto sono ancora da chiarire.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Violenta lite in strada finisce in tragedia. È drammatico il bilancio di una rissa scoppiata nella notte a Induno Olona, nel Varesotto, dove un uomo di 30 anni ha perso la vita e altre due persone sono rimaste ferite. L’episodio si è verificato intorno all’una di notte, quando per motivi ancora da chiarire è degenerata una violenta colluttazione tra più persone. Coltelli e oggetti impropri durante lo scontro. Secondo le prime ricostruzioni, durante la rissa sarebbero stati utilizzati coltelli e altri oggetti impropri, rendendo lo scontro particolarmente violento. Il 30enne è stato colpito al busto con un’arma da taglio, riportando ferite gravissime che si sono rivelate fatali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Rissa nella notte a Varese: un morto e due feriti gravi

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