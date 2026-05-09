Una notte di violenza si è verificata a Lerici, dove due uomini di circa trent’anni sono finiti in ospedale a seguito di una lite avvenuta in piazza. Le ragioni che hanno scatenato il diverbio non sono state rese note. Le dinamiche dell’alterco si sono intensificate nel corso della discussione, portando alla conseguenza di interventi sanitari per entrambi i coinvolti. La polizia sta indagando sull’accaduto per chiarire i dettagli dell’incidente.

? Punti chiave Cosa ha scatenato la violenza tra i due uomini in piazza?. Come sono degenerate le dinamiche del diverbio notturno?. Chi sono gli altri soggetti che le telecamere potrebbero aver ripreso?. Perché lo scontro è diventato così pesante tra i due trentenni?.? In Breve Scontro avvenuto alle ore 3 di sabato 9 maggio in Piazza Garibaldi.. Feriti trasportati d'urgenza con codice giallo presso l'ospedale di La Spezia.. Carabinieri analizzano le telecamere di sorveglianza di Piazza Garibaldi per ricostruire l'accaduto.. Indagini in corso per verificare la presenza di altri soggetti coinvolti nella lite.. Due uomini sopra i trent’anni sono finiti in ospedale a La Spezia dopo una violenta colluttazione avvenuta alle ore 3 di questa notte in Piazza Garibaldi a Lerici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Notte di violenza a Lerici: due trentenni in ospedale dopo la lite

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