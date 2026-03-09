Follonica grave raid vandalico sulle auto | decine di vetri in frantumi nella notte

Nella notte a Follonica, una quindicina di auto sono state prese di mira da un raid vandalico. Decine di vetri sono stati trovati in frantumi e i proprietari si sono risvegliati con i danni alle vetture. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili. Nessuno è stato ancora arrestato o segnalato in relazione all’accaduto.

Follonica, 9 marzo 2026 – Una quindicina di auto danneggiate e un risveglio molto amaro per i proprietari. Vetri mandati in frantumi in via Lamarmora durante la notte e ieri mattina c'è chi ha pensato – e non si capisce il motivo – che potesse esserci un legame fra gli atti vandalici e i festeggiamenti dei '100 giorni' degli studenti. Un collegamento che, onestamente, è sembrato tanto avventato quanto – stando ai risvolti successivi – infondato. Resta il fatto grave, questo sì, senza dubbio, ma la ricostruzione al momento conduce in ambienti totalmente estranei alla scuola. Le parole del sindaco. "In merito ai gravi episodi di vandalismo avvenuti nella notte in via La Marmora, a Follonica – dice il sindaco Matteo Buoncristiani –, voglio fare chiarezza.