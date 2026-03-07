Finestrini rotti per frugare nelle auto | ennesimo raid vandalico nelle tenebre di via da Zara

Nella zona di via Alberto da Zara, via Rossi e piazza Italia si sono verificati recenti atti di vandalismo che hanno coinvolto diversi veicoli. In più occasioni, i finestrini laterali delle auto sono stati rotti, lasciando le vetture con gli interni aperti e danneggiati. I ladri sembrano agire con metodi simili, frugando tra gli abitacoli alla ricerca di oggetti di valore.

È successo intorno all'1.30 di oggi, sabato 7 marzo. Questa volta è toccato a due veicoli parcheggiati all'altezza di piazza Italia al buio Finestrino fisso laterale sfondato e auto aperte per frugare nell’abitacolo, alla ricerca, probabilmente, di qualche oggetto di valore: la tecnica, ormai, è sempre la stessa in via Alberto da Zara, nella vicina via Rossi e in piazza Italia. E i raid notturni sono sempre più frequenti. Solo danni per qualche spicciolo. L’ultimo episodio risale alla notte appena trascorsa. Questa volta è toccato a una Hyundai i10 e a una MG ZS. Le due auto erano regolarmente parcheggiate a poca distanza l’una dall’altra, nelle strisce blu di via Ammiraglio Alberto da Zara, all’altezza di piazza Italia e dell’ingresso posteriore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

