Notte di Note Trionfa la 15enne Sara Gugliotta

Durante la notte si è svolta la finale della seconda edizione di Notte di Note, un contest canoro ideato dal musicista Roby Cantafio. La gara si è tenuta nel locale ClanDestino e ha visto la partecipazione di diversi artisti, tra cui una ragazza di 15 anni che si è aggiudicata il primo posto. La serata ha visto esibizioni di band e solisti, caratterizzate da musica, emozione e talento giovanile.

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Musica, emozione e talento giovanissimo hanno acceso il palco del locale ClanDestino alla finale della seconda edizione di Notte di Note, il contest canoro dedicato a band e solisti ideato dal musicista Roby Cantafio, ambasciatore della musica di Mediglia. Dopo mesi di selezion, sette i concorrenti arrivati all’atto conclusivo, che si sono esibiti davanti a una giuria d’eccezione composta da Ricky Portera, Pino Scotto, Gigi Cifarelli, Samantha Iorio e Luciano D’Addetta. La serata, condotta da Patrizia Dargenio, ha alternato cover e brani inediti portati sul palco da Sara Gugliotta, Alice Bettineschi, Sofia Paolino e Mario Iacona, mentre tra le band si sono sfidati Xenon, Hopeful Dreams e Violet Stars.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Notte di Note. Trionfa la 15enne. Sara Gugliotta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Sara, l’oboe e la Svezia: il sogno sulle note di Morricone Notte di musica. L’orchestra Oma tra lezione e noteEntra nel vivo il programma di incontri, concerti, film, laboratori, dibattiti, attività all’aperto, lezioni e conferenze, della terza edizione del...