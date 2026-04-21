Nella serata si è svolta una serata dedicata alla musica, con l'orchestra Oma protagonista di un evento che ha combinato momenti di lezione e performance dal vivo. Il programma prevedeva una serie di appuntamenti tra incontri, concerti, proiezioni e laboratori, affiancati da dibattiti e attività varie. La manifestazione ha coinvolto diversi partecipanti e pubblico, offrendo un panorama di attività culturali legate alla musica e all'arte.

Entra nel vivo il programma di incontri, concerti, film, laboratori, dibattiti, attività all’aperto, lezioni e conferenze, della terza edizione del Festival della salute mentale, in programma fino al 22 aprile tra Arezzo, il Valdarno e il Casentino, organizzata da Università di Siena e Usl Toscana sud est. Tra i partner, oltre a Comune di Arezzo e Conferenza dei sindaci del Valdarno, si aggiungono l’Unione dei Comuni montani del Casentino, i comuni di Bibbiena e Subbiano e l’Ufficio scolastico regionale. Tra gli appuntamenti da non perdere la proiezione del film “Enzo” di Robin Campillo al Cinema Eden stamani alle 9 per le scuole e domani...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Notte di musica. L’orchestra Oma tra lezione e note

Sense and Sensibility | Complete Series 6hr Omnibus

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