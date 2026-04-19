Sara l’oboe e la Svezia | il sogno sulle note di Morricone

Sara Zucchelli, giovane oboista originaria di Ponte Nossa, ha trascorso gli ultimi anni tra gli studi a Stoccolma e il trasferimento a Malmö. A 24 anni, ha deciso di seguire il suo percorso musicale in Svezia, dove ha affrontato diverse esperienze nel mondo della musica classica. La sua storia si intreccia con l’amore per le note di Morricone, che accompagna il suo sogno di carriera internazionale.

LA STORIA. A 24 anni Sara Zucchelli da Ponte Nossa a Malmö dopo gli studi a Stoccolma. Allieva di Carlo Romano, oboista e amico del celebre compositore italiano Le idee chiare sin da piccola riguardo il suo futuro: diventare una musicista professionista. E così Sara Zucchelli, 24enne di Ponte Nossa, inseguendo questo sogno è volata all’estero, arrivando al Nord, in Svezia. Oboista freelance, dopo quattro anni a Stoccolma, si è trasferita a Malmö. Tra i suoi insegnanti anche il maestro Carlo Romano, per oltre quarant’anni oboista di riferimento del grande Ennio Morricone. «Dopo il diploma al liceo musicale “Paolina Secco Suardo” – riferisce...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Sara, l’oboe e la Svezia: il sogno sulle note di Morricone Notizie correlate Le leggendarie note di Ennio Morricone diventano danza: al Carignano debutta "Notte Morricone"Il cinema, la musica e la danza si fondono in un omaggio visionario a uno dei più grandi geni del Novecento. Sara Conti e Niccolò Macii sulle note di Caruso: il significato del costume della pattinatriceMarika Poli ha realizzato il costume di Sara Conti, che si adatta perfettamente alla canzone scelta per la gara: è in coppia con Niccolo Macii. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Concerto a Villa Demidoff, la Scuola di Musica di Fiesole incontra l’Anciuti Music Festival; Melodie immortali all'oboe | Duo Hindemith; L’Ensemble Anciuti in concerto a Pratolino il 17 aprile; Stagione della Form alla Fenice. Cambio al pianoforte: c’è Lortie. Sara, l’oboe e la Svezia: il sogno sulle note di MorriconeA 24 anni Sara Zucchelli da Ponte Nossa a Malmö dopo gli studi a Stoccolma. Allieva di Carlo Romano, oboista e amico del celebre compositore italiano ... ecodibergamo.it 6 luglio 1980. Olimpiadi di Mosca 1980. Allo stadio di Lenin Sara Simeoni è una delle poche atlete a saltare con il "nuovo metodo Forsbury." Arriva da grande favorita. Due anni prima infatti, aveva piazzato un 2.01 nel salto in alto che le era valso il record del - facebook.com facebook Comunque vada a finire per Trump sara una sconfitta Il politologo Kupchan: ci sono due opzioni: per lui andrà male oppure andrà molto male Anna Momigliano, @Corriere x.com