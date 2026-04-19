Sara l’oboe e la Svezia | il sogno sulle note di Morricone

Da ecodibergamo.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sara Zucchelli, giovane oboista originaria di Ponte Nossa, ha trascorso gli ultimi anni tra gli studi a Stoccolma e il trasferimento a Malmö. A 24 anni, ha deciso di seguire il suo percorso musicale in Svezia, dove ha affrontato diverse esperienze nel mondo della musica classica. La sua storia si intreccia con l’amore per le note di Morricone, che accompagna il suo sogno di carriera internazionale.

LA STORIA. A 24 anni Sara Zucchelli da Ponte Nossa a Malmö dopo gli studi a Stoccolma. Allieva di Carlo Romano, oboista e amico del celebre compositore italiano Le idee chiare sin da piccola riguardo il suo futuro: diventare una musicista professionista. E così Sara Zucchelli, 24enne di Ponte Nossa, inseguendo questo sogno è volata all’estero, arrivando al Nord, in Svezia. Oboista freelance, dopo quattro anni a Stoccolma, si è trasferita a Malmö. Tra i suoi insegnanti anche il maestro Carlo Romano, per oltre quarant’anni oboista di riferimento del grande Ennio Morricone. «Dopo il diploma al liceo musicale “Paolina Secco Suardo” – riferisce...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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