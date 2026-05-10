Notte di intossicazioni etiliche a Genova una decina di interventi del 118 tra centro e Foce
Nella notte appena trascorsa a Genova, i soccorritori del 118 e delle associazioni di pubblica assistenza sono intervenuti circa dieci volte tra il centro città e la zona della Foce. Tutti gli interventi sono stati necessari a causa di malori riconducibili a intossicazioni da alcool. Non sono stati segnalati altri problemi o feriti gravi nelle operazioni di soccorso.
Notte movimentata, la scorsa, per i sanitari del 118 e delle pubbliche assistenze genovesi, alle prese con una decina di malori per intossicazioni etiliche. Al centralino del 118 riferiscono di interventi per pazienti, fortunatamente non gravi, la maggior parte dei quali giovani, e alcuni alpini.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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