Notte di intossicazioni etiliche a Genova una decina di interventi del 118 tra centro e Foce

Nella notte appena trascorsa a Genova, i soccorritori del 118 e delle associazioni di pubblica assistenza sono intervenuti circa dieci volte tra il centro città e la zona della Foce. Tutti gli interventi sono stati necessari a causa di malori riconducibili a intossicazioni da alcool. Non sono stati segnalati altri problemi o feriti gravi nelle operazioni di soccorso.

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