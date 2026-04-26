Fiera di Santa Zita alla Foce oggi a Genova | circa 200 banchi e strade chiuse

Oggi, domenica 26 aprile, si tiene la Fiera di Santa Zita nel quartiere della Foce a Genova. L’evento si svolge tra le 8 e le 20, coinvolgendo l’area tra piazza Paolo da Novi, via di Santa Zita, via della Libertà, via Bianchi e via Pisacane. Sono presenti circa duecento bancarelle, mentre alcune strade sono state chiuse al traffico per consentire l’allestimento e la circolazione dei visitatori.

Torna oggi, domenica 26 aprile, la tradizionale Fiera di Santa Zita nel quartiere della Foce. Dalle 8 alle 20 l’area compresa tra piazza Paolo da Novi, via di Santa Zita, via della Libertà, via Bianchi e via Pisacane si trasforma in un grande spazio di mercato all’aperto con circa duecento banchi.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Fiera di Santa Zita, strade chiuse per fare spazio a 200 banchiDomenica 26 aprile, dalle 8 alle 20, la zona della Foce ospiterà il tradizionale appuntamento con la fiera di Santa Zita. La Foce festeggia Santa Zita con fiera di merci varie, processione e messa in genoveseLa tradizionale Fiera di Santa Zita torna ad animare il quartiere della Foce domenica 26 aprile. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Fiera di Santa Zita, strade chiuse per fare spazio a 200 banchi; Torna la fiera di Santa Zita: oltre 200 banchi e divieti di sosta e circolazione per domenica 26; Santa Zita accende la Foce: domenica torna la fiera con 200 banchi e strade chiuse per tutta la giornata -; Lucca: torna la fiera di Santa Zita -. A Genova la fiera di santa Zita, la voce degli ambulanti: Sospensione dei mercati per gli Alpini ci danneggiaMartedì alle 14,30 protesta da parte del settore in Comune a Genova dopo la decisione di fermate i tradizionali mercati di via Tortosa a Marassi e piazza Terralba a San Fruttuoso ... primocanale.it Giro dell’Appennino e fiera di Santa Zita, tutte le modifiche alla viabilitàDomenica 26 aprile arriva a Genova il giro dell’Appennino, che arriva dalla Valpolcevera e passa sulla Sopraelevata, e quasi in contemporanea alla Foce si tiene alla Fiera di Santa Zita, giornata di ... genova.repubblica.it Ok: giro dell’appennino, fiera di santa zita e genoa - como… Vi ho creato un riassuntone perché domani sarà una giornata di passione per chi si deve mettere in movimento (ve lo sconsiglio caldamente ) - facebook.com facebook