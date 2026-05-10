Notte Blu 2026 giornata dedicata al benessere psicologico dei giovani VIDEO

Ieri si è svolta a Firenze la Notte Blu, iniziativa di EUROPE DIRECT Firenze per la Festa dell’Europa, giunta alla diciassettesima edizione. L’edizione 2026 è stata dedicata alla prevenzione del disagio giovanile e alla promozione del benessere psicologico, con un focus sul valore degli affetti e.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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