Torna a Firenze la Notte Blu l' iniziativa che accende i riflettori sul benessere psicologico dei giovani

Il 9 maggio 2026 torna la Notte Blu, l'iniziativa di EUROPE DIRECT Firenze in occasione della Festa dell'Europa. Giunta alla diciassettesima edizione, dopo la prima tenutasi nel 2010, la Notte Blu di quest'anno sarà l'occasione per dedicare un'intera giornata al tema della prevenzione del disagio.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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