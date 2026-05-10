Noto | il Catanzaro punta ai playoff con un modello sostenibile
Il club di Noto si concentra sulla promozione di un modello finanziario sostenibile per raggiungere i playoff. La strategia si basa sulla valorizzazione di giovani talenti e su una gestione prudente delle risorse. Sono stati scelti alcuni giocatori emergenti che rappresentano il futuro della squadra, con l’obiettivo di mantenere un equilibrio tra competitività e stabilità economica. La società ha adottato un approccio che mira a evitare gli errori di altre realtà sportive.
? Domande chiave Come può il modello di Noto evitare i fallimenti delle altre società?. Chi sono i giovani talenti che garantiscono la continuità del progetto?. Perché il gruppo di Aquilani riesce a vincere senza i leader?. Quali strategie userà il Catanzaro per battere l'Avellino nei playoff?.? In Breve Sfida playoff programmata contro l'Avellino per il prossimo 12 maggio.. Mister Aquilani gestisce il gruppo nonostante assenze di Iemmello, Brighenti e Liberali.. Il successo del giovane attaccante Pittarello conferma la strategia di valorizzazione dei talenti.. Modello gestionale ispirato alle esperienze di Cosenza, Crotone e Reggina in Serie B.🔗 Leggi su Ameve.eu
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