Noto | il Catanzaro punta ai playoff con un modello sostenibile

Il club di Noto si concentra sulla promozione di un modello finanziario sostenibile per raggiungere i playoff. La strategia si basa sulla valorizzazione di giovani talenti e su una gestione prudente delle risorse. Sono stati scelti alcuni giocatori emergenti che rappresentano il futuro della squadra, con l’obiettivo di mantenere un equilibrio tra competitività e stabilità economica. La società ha adottato un approccio che mira a evitare gli errori di altre realtà sportive.

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