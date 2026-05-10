Una recente indiscrezione riguarda la possibilità che il noto intrattenitore possa lasciare la Rai per approdare a Mediaset. La proposta sarebbe stata presentata a Pier Silvio Berlusconi, secondo quanto si è appreso. La notizia ha suscitato molta attenzione nel mondo dello spettacolo, considerando il ruolo di Fiorello nel panorama televisivo italiano. Al momento, nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata dai diretti interessati.

Rosario Fiorello torna a far discutere dopo le dichiarazioni sul Teatro delle Vittorie e il possibile passaggio a Mediaset. Le sue parole rivolte a Pier Silvio Berlusconi stanno facendo molto rumore. Ecco cosa ha detto! Leggi anche: Malcontento in Rai, interviene l’amministratore delegato dopo le lamentele di Fiorello: ecco cosa succede Le recenti polemiche legate al futuro del Teatro delle Vittorie continuano ad agitare il mondo della televisione italiana. La storica struttura romana, simbolo di decenni di intrattenimento Rai, potrebbe infatti essere venduta nell’ambito del nuovo piano immobiliare dell’azienda pubblica. Una prospettiva che ha provocato la reazione di molti volti noti dello spettacolo, tra cui Rosario Fiorello, da sempre molto legato alla storia della televisione italiana e ai suoi luoghi simbolici.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Notizia bomba, Fiorello potrebbe passare a Mediaset: la proposta a Pier Silvio Berlusconi

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