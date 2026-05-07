Fiorello ha chiamato Pier Silvio Berlusconi per discutere della possibile cessione del Teatro delle Vittorie da parte della Rai. La questione riguarda il futuro dell’immobile e le trattative che potrebbero coinvolgere Mediaset. L’intervento del conduttore si inserisce in un contesto di negoziati tra le due aziende, senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità dell’eventuale vendita.

Rosario Fiorello torna a parlare della possibile vendita del Teatro delle Vittorie da parte della Rai e lancia un appello diretto a Pier Silvio Berlusconi. Lo showman immagina Mediaset proprietaria dello storico teatro romano e lascia intendere qualcosa di clamoroso sul suo futuro televisivo. La possibile vendita del Teatro delle Vittorie da parte della Rai continua a far discutere il mondo dello spettacolo italiano. Lo storico teatro romano, inaugurato nel 1933 e legato a decenni di televisione, musica e intrattenimento, rischia infatti di uscire dall’orbita della tv pubblica. Una prospettiva che ha già provocato le proteste di diversi personaggi noti, tra cui Renzo Arbore e Rosario Fiorello.🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Fiorello chiama Pier Silvio Berlusconi: il Teatro delle Vittorie verso Mediaset?

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