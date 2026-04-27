Mediaset sta cercando nuovi volti per la stagione 20252026, ma alcuni personaggi di rilievo hanno deciso di non collaborare con il gruppo. Pier Silvio Berlusconi ha affrontato cinque rifiuti importanti, che stanno influenzando le scelte strategiche per i prossimi palinsesti. Alcuni nomi noti hanno scelto di declinare le offerte, mentre altri potrebbero ancora decidere di firmare un nuovo contratto. La situazione sta modificando gli equilibri del settore televisivo italiano.

Mediaset cerca volti nuovi per la stagione 20252026, ma la campagna acquisti di Pier Silvio Berlusconi si scontra con una serie di rifiuti eccellenti che stanno ridisegnando gli equilibri del panorama televisivo italiano. La strategia di Pier Silvio: il Biscione vuole i “nemici”. Da settimane, nei corridoi di Cologno Monzese circola un’idea che ha del clamoroso. Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, avrebbe avviato una vera e propria campagna acquisti con un obiettivo preciso: portare sul Biscione una serie di conduttori e giornalisti storicamente lontani — se non apertamente critici — dall’universo berlusconiano. La logica è imprenditoriale prima ancora che editoriale.🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Pier Silvio Berlusconi e i cinque “no” che scuotono i palinsesti Mediaset: chi ha rifiutato il Biscione e chi potrebbe ancora firmare

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