Novak Djokovic si prepara a partecipare agli Internazionali di tennis di Roma 2026. Il tennista si presenterà all’evento indossando un orologio di una sua collezione personale, descritto come un pezzo unico. La presenza di Djokovic è attesa dagli appassionati, e il suo ritorno sul campo sarà accompagnato da un dettaglio di stile che richiama l’attenzione degli osservatori.

Novak Djokovic è pronto a tornare in campo agli Internazionali di tennis Roma 2026. E lo farà con tutto ciò che da sempre accompagna i grandi ritorni: attesa, eleganza e un dettaglio da intenditori al polso. Il campione serbo non gioca da marzo, da quella sconfitta contro Jack Draper agli ottavi di BNP Paribas Open 2026, persa al tie-break del terzo set. Poi lo stop, causato da un problema alla spalla destra, e la rinuncia ai tornei di Miami e Madrid. Roma, però, resta un capitolo speciale della sua carriera. «È una città e un torneo che amo davvero, dove ho avuto grande successo per tanti anni. L’obiettivo finale su questa superficie è il Roland Garros e cercare di arrivarci giocando il mio miglior tennis», ha dichiarato Djokovic durante la conferenza stampa romana di una manciata di ore fa.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Novak Djokovic arriva agli Internazionali di tennis Roma 2026 con un pezzo Unico della sua collezione di orologi

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