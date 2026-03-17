Surriento | Eccellenza della Cucina Tipica cuore gastronomico della penisola italiana

Sorrento è riconosciuta come un punto di riferimento per la cucina tipica italiana, con un forte legame alla tradizione locale. La città si distingue per i ristoranti e le trattorie che offrono piatti autentici e preparati con ingredienti di qualità. Ogni anno, Sorrento riceve riconoscimenti e premi dedicati all’eccellenza culinaria, attirando appassionati e professionisti del settore da tutta Italia.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La Trattoria e Pizzeria “Torna a Surriento”, situata in via Santa Lucia, ha ricevuto un prestigioso Attestato di Merito dall’Accademia Italiana della Cucina Tipica. Questo riconoscimento rappresenta un traguardo significativo, celebrando l’impegno e la dedizione di Roberta e Nicola nel portare avanti la tradizione gastronomica della Penisola Sorrentina. Il premio è stato conferito alla presenza di importanti esponenti del mondo della gastronomia, come il Presidente Nazionale Dr. Luigi Garbo di Montechiaro e il Segretario Generale Cav. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Surriento: Eccellenza della Cucina Tipica, cuore gastronomico della penisola italiana. Articoli correlati Leggi anche: A Scerni tornano i “Ciammaiche Days”: lumache, sapori della transumanza e profumi della cucina tipica scernese Carne di cavallo, il vicepresidente del Senato: ""Vietarne il consumo? Si cancella un pezzo della storia della cucina italiana""Vietare il consumo di carne equina significherebbe cancellare un pezzo della storia della cucina italiana, Patrimonio dell'Umanità, e anche... Tutto quello che riguarda Eccellenza della Cucina Argomenti discussi: Meta. Le prelibatezze di chef Pietro Rossi allo stadio Maradona. Evam, eccellenza in vetrina: Cucina patrimonio Unesco. Cruciale il ruolo dell’acquaLe ricadute anche economiche di un risultato come quello raggiunto dalla Cucina italiana, dichiarata patrimonio culturale immateriale dell’Unesco, saranno ad ogni livello. Compreso quello locale, ... lanazione.it Al Senato confronto sull’eccellenza della cucina italianaSi è svolto nella sala degli Atti parlamentari della biblioteca del Senato Giovanni Spadolini l’evento dedicato a La Cucina Italiana – Patrimonio culturale immateriale dell’Umanità. Riconoscimento ... avvenire.it