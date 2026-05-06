alajbegovic napoli manna sfida roma e premier

Un nuovo nome si aggiunge alla lista di giocatori seguiti dal club partenopeo, che sta monitorando con interesse le performance di Kerim Alajbegovic. Nel frattempo, la squadra si concentra anche sulla prossima partita contro la Roma e sulla possibilità di competere nel campionato di Premier League. La società tiene sotto controllo le evoluzioni del calciatore, senza ancora ufficializzare eventuali trattative.

Il Napoli guarda già al futuro e continua a seguire con attenzione Kerim Alajbegovic. L’esterno offensivo bosniaco, classe 2007, è di proprietà del Bayer Leverkusen. Il suo profilo piace da tempo al direttore sportivo Giovanni Manna, che lo considera un talento interessante in prospettiva. La partita, però, non è semplice. Sul giocatore si è mossa anche la Roma. In più, diversi club di Premier League restano alla finestra. Il rischio è che la concorrenza possa aumentare nelle prossime settimane, soprattutto se il ragazzo dovesse mettersi ulteriormente in mostra. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo X, Napoli e Roma stanno provando ad anticipare i tempi.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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Schira: “Il #Napoli proverà a far presto per #Alajbegovic: il punto” x.com