Non si fermano all' Alt | bloccati e condotti in caserma dopo un breve inseguimento

Pomeriggio di ieri nella zona orientale di Salerno, quando i falchi hanno tentato di fermare un'auto con a bordo tre persone. L'auto non si è fermata all'alt e ha tentato di proseguire la corsa, dando così inizio a un breve inseguimento. Dopo aver bloccato il veicolo, le tre persone sono state condotte in caserma per ulteriori verifiche. La situazione si è conclusa con il fermo dei soggetti coinvolti.

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