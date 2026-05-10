Non si fermano all' Alt | bloccati e condotti in caserma dopo un breve inseguimento

Da salernotoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Pomeriggio di ieri nella zona orientale di Salerno, quando i falchi hanno tentato di fermare un'auto con a bordo tre persone. L'auto non si è fermata all'alt e ha tentato di proseguire la corsa, dando così inizio a un breve inseguimento. Dopo aver bloccato il veicolo, le tre persone sono state condotte in caserma per ulteriori verifiche. La situazione si è conclusa con il fermo dei soggetti coinvolti.

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Pomeriggio di tensione, quello di ieri, nella zona orientale di Salerno. I Falchi, infatti, avevano tentato di fermare per un controllo un'auto con a bordo 3 persone. Tuttavia, la vettura non si è fermata ed è scattato un breve inseguimento: gli agenti, dunque, hanno bloccato i 3, conducendoli.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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