Romina Carrisi ha commentato pubblicamente le recenti tensioni tra i suoi genitori, Al Bano Carrisi e Romina Power, sottolineando che non si parlano più. La figlia ha affermato che il padre non avrebbe il diritto di intervenire nelle questioni di famiglia, portando alla luce una situazione di difficoltà tra i due. La situazione sembra essere tornata a deteriorarsi dopo un periodo di apparente serenità.

Romina Carrisi è intervenuta pubblicamente sulle recenti tensioni familiari che stanno coinvolgendo i suoi genitori, Al Bano Carrisi e Romina Power, dopo un periodo di apparente distensione tornato a incrinarsi. La figlia minore della coppia ha scelto di rompere il silenzio durante un’intervista a Verissimo, spiegando come la situazione sia degenerata a partire da alcune dichiarazioni televisive. Nel suo racconto emerge un quadro familiare complesso, segnato da incomprensioni pubbliche e ferite personali mai del tutto rimarginate. Le sue parole mettono al centro il delicato equilibrio della famiglia Carrisi, oggi nuovamente sotto i riflettori mediatici.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Non ne ha il diritto!”. Romina Carrisi attacca il papà Al Bano: “Non si parlano…”

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