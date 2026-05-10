Noia e paura | maxi caduta niente ambulanze Yates maschera di sangue

Durante la seconda tappa del Giro in Bulgaria, si è verificata una grave caduta che ha coinvolto diversi ciclisti. La scena ha provocato paura tra i presenti, mentre tra i corridori si è notata anche una fuga di sangue da parte di uno di loro, che indossava una maschera imbrattata. Non sono state richieste ambulanze sul posto, e la corsa è proseguita senza interruzioni evidenti.

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Può succedere di tutto quando ormai sembra che nulla possa più succedere? È esattamente quello che è successo ieri pomeriggio nella seconda tappa di questo Giro di «Bulgaria» che oggi va a concludersi. Tappa di noia piena, corsa ad andatura turistica, con soli due ragazzi coraggiosi (la maglia azzurra del Gpm Mediolanum Sevilla e Maestri, compagni di squadra della Polti-VisitMalta, ndr) che fin dal primo chilometro prendono a vanno: resteranno in fuga 194 km. Noia dicevamo, quando a 23 km dall'arrivo, con il gruppo lanciato in discesa ad oltre 60 all'ora, la corsa ha un terribile risveglio. Altra caduta massiva, questa ancora più brutta di quella dell'altro giorno.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Noia e paura: maxi caduta, niente ambulanze, Yates maschera di sangue ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sangue e paura in strada: maxi rissa tra ragazzi, volano anche cocci di vetroNelle prime ore di oggi (martedì 14 aprile), in via San Martino a Manerbio, i Carabinieri della Compagnia di Verolanuova sono intervenuti dopo... Incendio doloso alle ambulanze ebraiche di Londra: l'antisemitismo torna a far pauraQuattro ambulanze di un'organizzazione ebraica sono state date alle fiamme a Londra e per le autorità britanniche si tratta di un attacco antisemita.