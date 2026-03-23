Quattro ambulanze di un'organizzazione ebraica sono state date alle fiamme a Londra e per le autorità britanniche si tratta di un attacco antisemita. I vigili del fuoco sono stati allertati verso l'1:40 del mattino di un incendio a Highfield Court a Golders Green e quando sono arrivati sul posto hanno scoperto che più cilindri dei veicoli erano esplosi e hanno mandato in frantumi i vetri alle finestre di un edificio adiacente. La polizia ha riferito che i mezzi bruciati erano quattro ambulanze Hatzalah appartenenti al servizio della comunità ebraica. "L'attacco doloso viene trattato come un reato d'odio antisemita", ha dichiarato la polizia in un comunicato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Incendio doloso alle ambulanze ebraiche di Londra: l'antisemitismo torna a far paura

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