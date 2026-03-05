Mensa in Regione costi di realizzazione tagliati del 30% ma Tutolo non ci sta | Inutile spreco di risorse

Il progetto per la costruzione della mensa del Consiglio Regionale è stato rivisto e ridimensionato, portando a un taglio del 30% sui costi di realizzazione. Questa revisione ha comportato una diminuzione di quasi mezzo milione di euro rispetto alla versione iniziale. Tuttavia, un membro della Regione ha espresso il suo dissenso, definendo l'intervento un inutile spreco di risorse.

Revisionato e ridimensionato, con un calo del 30% sui costi di realizzazione, il progetto per la realizzazione della mensa del Consiglio Regionale, ottenendo una riduzione dei costi di quasi mezzo milione di euro. Un risultato che è stato comunicato dal presidente Toni Matarrelli, nel corso della seduta della I Commissione. “La realizzazione della mensa all’interno del Palazzo del Consiglio regionale è stata una delle prime questioni che ho trovato sulla scrivania appena diventato presidente. Sebbene la mensa fosse prevista dalla progettazione della nuova sede del Consiglio come servizio rivolto a dipendenti e visitatori, è passata invece come un’opera costosa e dedicata principalmente alla classe politica", ha spiegato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

