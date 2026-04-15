Temiamo che il nido di Piano di Conca non venga aperto

Due consiglieri di opposizione hanno espresso preoccupazione riguardo all’apertura dell’asilo nido di Piano di Conca. Secondo le loro dichiarazioni, ci sono timori che il progetto non venga portato a termine e che l’apertura non avvenga come previsto. Le affermazioni sono state rese pubbliche attraverso comunicati ufficiali e dichiarazioni durante le assemblee pubbliche. La questione riguarda la possibilità che il servizio non venga attivato nel prossimo futuro.

"Temiamo che l’asilo nido di Piano di Conca non verrà aperto". Ad affermarlo sono i due consiglieri di opposizione Marzia Lucchesi e Pietro Bertolaccini. "Come al solito – dicono i due consiglieri di opposizione – nell’Amministrazione Barsotti i conti non tornano. Questa volta non stiamo parlando di fondi, ma del numero dei bambini che potranno usufruire dell’asilo nido comunale. Sia la neo assessora alla scuola che la sindaca infatti parlano di un totale di 110 posti fruibili. Questo numero verrebbe fuori dalla somma dei posti dell nido Del Magro e da quelli del nido Girotondo. Mancano pertanto all’appello i posti del nido di Piano di Conca sulla cui apertura permanente invece avevamo avuto rassicurazioni sia da parte dell’allora assessore Navari che dalla sindaca stessa.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Temiamo che il nido di Piano di Conca non venga aperto" “Sartini” si trasferisce. L’arrotino della Conca fu aperto nel 1905Si trasferisce in centro città il punto vendita Sartini di via Guglielmi 12, conosciuto come “l’arrotino della Conca”. In Bocconi ci sarà un asilo nido (aperto a tutti)L'università Bocconi di Milano ha varato il piano strategico 2026-2030 con tre direzioni precise riassunte in tre concetti: science led, humand...