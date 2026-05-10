Questa settimana diverse voci nel mondo della moda e dello spettacolo hanno condiviso riflessioni e opinioni su temi legati ai colori e all’espressione personale. Nicole Kidman ha commentato il significato del rosso, associandolo a vitalità, amore e romanticismo. Accanto a lei, altre figure hanno espresso pensieri sulle scelte di stile e il loro impatto. Ecco le frasi più interessanti che sono state condivise recentemente e che hanno attirato l’attenzione.

«Il rosso è vitalità, è amore, è romanticismo», ha detto Nicole Kidman, al microfono di Vanity Fair US, sul red carpet del Met Gala 2026, commentando il vestito di Chanel che aveva indosso. Per poi aggiungere, sorridendo, «Non è forse tutto ciò che desideriamo?». Sì Nicole, e desideriamo anche il lungo abito rosso che Matthieu Blazy ha creato per te, vorremmo poterle dire, il primo creato dallo stilista alla guida di Chanel per un Met Gala, come la stessa Kidman ha sottolineato in un'intervista a Vogue. La scrittrice, accademica e attivista Sinéad Burke ha donato due capi del suo guardaroba personale alla collezione permanente del Costume Institute del Met Museum, tra cui un trench di Burberry realizzato su misura, e fotografato da Tim Walker per la copertina del numero speciale cartaceo di BoF The Age of Influence nel 2018.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Nicole Kidman: «Il rosso è vitalità, è amore, è romanticismo. Non è forse tutto ciò che desideriamo?». E le altre frasi sulla moda che ci hanno colpiti questa settimana

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