Questa settimana sono circolate diverse dichiarazioni sul mondo della moda. Tra le protagoniste, l’attrice Meryl Streep ha riferito che un’attrice ha richiesto che le modelle nel loro film non fossero troppo magre. Inoltre, sono state rese note anche parole di Bella Freud e di un fondatore di un marchio di abbigliamento, che hanno commentato vari aspetti legati alle tendenze e alle scelte nel settore.

«Guru era in perdita, i debiti crescevano. Mi ero dato uno stipendio di 300mila euro al mese, oltre tre milioni l'anno. A causa della dipendenza dalla droga avevo smesso di prendere decisioni strategiche. Ero come Pinocchio nel Paese dei balocchi. Ma non c’era nessun Lucignolo che mi avesse portato là. Ho fatto tutto da solo», racconta Matteo Cambi nell'intervista rilasciata a Repubblica. A Guru e al suo fondatore è dedicata una serie su Sky Crime e Now, che racconta la parabola di un ragazzo di Parma, dotato di intuito e un'ambizione sfrenata, e di come fu capace di trasformare una semplice margherita stilizzata in uno dei brand più riconoscibili dei primi anni 2000. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Meryl Streep: «Annie [Hathaway] ha preteso che le modelle nel nostro film non fossero scheletriche». E le altre frasi sulla moda che ci hanno colpiti questa settimana

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Aggiornamenti e notizie su Meryl Streep

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